10 yıldır hurdalıkta duran aracına ceza gelince şoke oldu

Aslen Mardinli olan ve yaklaşık 20 senedir Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde yaşayan Mehmet Salih Yaşar, evine gelen trafik cezasıyla hayatının şokunu yaşadı.

Yaklaşık 10 yıldır Mardin Mazıdağı’nda, hurda vaziyette belediyeye ait otoparkta duran 41 PR 596 plakalı aracına, 5 Mart günü Kocaeli Körfez Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından Hamit Kaplan Caddesi üzerinde seyir halindeyken araç içinde telefonla konuştuğu gerekçesiyle ceza kesildi. Yaşar, kendisine tebliğ edilen 314’TL ceza makbuzu karşısında adeta şok oldu.

“CEZAYI GÖRÜNCE KENDİMİ KAYBETTİM”

Konuyu yargıya taşıyacağını belirten Yaşar şunları dile getirdi:

* Cuma günü eve yazı geldi. Plakaya baktım tam 10 sene önce Mardin’de çeşitli arızalarından dolayı belediyenin hurdalığına bıraktığım araca ait. Araç içinde telefonla konuştuğum için ceza kesildiği belirtiliyor.

* Cezayı görünce şok oldum, kendimi kaybettim. Bu adete soygundur, bu yanlışlıkla yapılacak bir durum değil. Ceza kesilen büro amirliğine gittim. Ceza kesilen aracımın 10 senedir hurdalıkta olduğunu söyledim.

Bana yardımcı olmadılar, ‘hakkını hukuki yollardan arayın’ dediler. Ben 10 senedir hurdalıkta duran araçla nasıl Kocaeli’nde trafiğe çıkayım. İnsanın aklı almıyor. Ben cezaya itiraz edeceğim. Hakkımı hukuki yollardan arayacağım. Mahkemede 3-5 milyar masraf etsem dahi hakkımı arayacağım ” dedi.