100 metrekarelik evden tam 6 kamyon çöp çıktı

Kuşadası Türkmen Mahallesi'nde komşularının koku geldiği için şikayet ettiği A.C.’ye ait ev, çöp ev çıktı. Eşinden ayrıldıktan sonra tek başına yaşamaya başlayan A.C.'nin evine giden belediye ekipleri gözlerine inanamadı.

Yıllarca biriktirilen, çürümeye ve kokmaya başlayan çöpler ve artık kullanılamaz hale gelen mobilyalarla dolu ev için belediye temizlik ekipleri harekete geçti.



TEMİZLENDİ İLAÇLANDI

Belediye ekipleri evden çıkardıkları 6 kamyon çöp ve artık kullanılamaz hale gelen günlük kullanım eşyalarının büyük bölümünü Katı Atık Bertaraf tesisine götürdü.

Evdeki çöplerin tamamen temizlenmesinden sonra ev ve bulunduğu apartmanda ilaçlama yapıldı. Belediye yetkilileri A.C.'a koltuk, yatak, battaniye, yastık gibi temel kullanım eşyalarının temin edileceğinin sözünü verdi.