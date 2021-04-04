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103 emekli amiralin bildirisine soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘103 amiralden Montrö bildirisi’ başlığı altında yayınlanan bildiriyle ilgili resen soruşturma başlattı.

Güncellenme: 11:08, 04/04/2021
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103 emekli amiralin bildirisine soruşturma

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ne ilişkin sözleri sonrası başlayan tartışmalara ve Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı’nın “takke ve cübbe” giydiği bir fotoğrafının basına yansımasına ilişkin olarak 103 emekli amiralin imzasıyla yayımlanan bildiri hakkında soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan, “04/04/2021 tarihinde bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında paylaşılan ve ‘103 amiralden Montrö bildirisi’ başlığı altında yayınlandığı belirtilen açıklamayı hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla re’sen soruşturma başlatılmıştır.” açıklaması yapıldı. (İHA)

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Ankara emekli
Yayınlanma Tarihi:10:39,