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103 yaşında corona aşısı oldu, tavsiyede bulundu

Denizli'nin Tavas ilçesinde yaşayan 103 yaşındaki Rukiye Pala'ya corona virüsü aşısının ilk dozu uygulandı. Sağlık çalışanlarının özel ilgi gösterdiği Pala, salgından korunmak için herkesin aşı olması gerektiğini söyledi. 

Güncellenme: 17:11, 20/01/2021
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103 yaşında corona aşısı oldu, tavsiyede bulundu

Tavas ilçesine bağlı kırsal Nikfer Mahallesi’nde yaşayan 1918 doğumlu 103 yaşındaki Rukiye Pala, corona aşısı oldu.

Kızı Aysel ve torunu Sinan Günay ile birlikte Nikfer Aile Sağlık Merkezi’ne gelen Palaya sağlık çalışanları tarafından corona aşısının ilk dozu yapıldı. 2 bin 125 nüfuslu mahallenin en yaşlısı olan Rukiye Pala, bir süre gözetim altında tutuldu ardından da evine gönderildi.

RUKİYE NİNE MUTLU OLDU

Rukiye Palanın kızı Aysel Günay, annesinin aşı olduğu için sevindiğini söyledi. Günay, “Annem yaşından dolayı öncelikli aşı yapılacaklar arasında. Gerçek yaşı 105, nüfus kağıdına göre 103 görünüyor. Mahallenin en yaşlısı, 9 çocuk sahibiydi, üçü vefat etti, altısı hayatta. Aşı olacağını öğrenince kendisi hemen gelmek istedi” dedi.

Rukiye Pala da yaşını gösteren nüfus kağıdıyla birlikte geldiği sağlık merkezinde herkesin aşı olması gerektiğini hatırlattı. DHA

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