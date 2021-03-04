11 askerin şehit olduğu kaza yerine ulaşan köylü o anları anlattı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 11 asker şehit oldu. Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55’te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25’te irtibat kesildi. Arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edildi. Helikopterde bulunan askerlerden 9’u şehit olmuş, 4'ü ise yaralanmıştı. Bakanlıktan yapılan son açıklamada şehit askerlerin sayısının 11’e yükseldiği belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında “Tatvan'da kaza kırıma uğrayan helikopterdeki kahraman silah arkadaşımızdan biri daha kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehit sayımız 11'e yükselmiştir. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, değerli ailelerine başsağlığı diliyoruz. Asil milletimizin başı sağ olsun” ifadelerine yer verildi.

Şehit olan askerlerden birinin Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş olduğu öğrenildi. Korgeneral Erbaş, yaklaşık 5 yıldır 8. Kolordu Komutanlığını yürütüyordu.

“BÖLGEYE GİTTİĞİMİZDE ŞEHİTLERİMİZ VARDI, YARALILARA YARDIM ETTİM”

Kazanın meydana geldiği bölgeye yaklaşık 800 metre uzaklıktaki Çekmece köyünden vatandaşlar, bölgeye giderek yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Kaza yerine ilk ulaşan köylü, bölgede 2 gündür yoğun kar yağışı ve kaza anında sis olduğunu belirtti.

Yaralılara ilk müdahaleyi yaptığını belirten köylülerden Davut Bikeç, şunları söyledi:

* Olay takriben 14.30 sıralarında oldu. Biz farkına varamadık, motor sesi gibi sanki motor arızası gibi helikopterden bir ses geliyordu.

* Sonra çocuklarım, ‘Baba galiba helikopter düşmüş’ dedi. Hemen olay yerine intikal ettik. Gittiğimizde şehitlerimiz vardı.

* 4 kişi sağdı. Hemen 2 kişiye yöneldim ben 2’si yan yana duruyordu. Birisinin ağzında kar vardı. Karı temizledim, nefes alması için ‘İyi misin ağabey?’ dedim.

* Biraz nefes aldı, ardından ‘İyiyim’ dedi. Ondan sonra öbür askere yöneldim.

* Üzerimdeki ceketi çıkarıp, onun üzerine attım. Üzgünüz, keşke olmasaydı. DHA

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