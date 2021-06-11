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11 Haziran corona virüsü verileri açıklandı! İşte güncel tablo

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre, semptom gösteren 561 hastayla birlikte 6 bin 261 yeni vaka tespit edilirken 69 kişi hayatını kaybetti.

Güncellenme: 19:50, 11/06/2021
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11 Haziran corona virüsü verileri açıklandı! İşte güncel tablo

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. 11 Haziran Cuma gününün verilerine göre, 224 bin 128 testin daha yapılmasıyla toplam test sayısı 56 milyon 570 bin 784’e ulaştı.

YENİ VAKA SAYISI 6 BİN 261

Bugün, semptom gösteren 561 hastayla birlikte 6 bin 261 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 5 milyon 319 bin 359’a çıktı. Can kaybı da 69 artarak 48 bin 593’e yükseldi.

AĞIR HASTA SAYISI BİNİN ALTINDA

Son 24 saatte, 6 bin 217 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 5 milyon 192 bin 945’e ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 2.7, ağır hasta sayısı da 997 oldu.

DÜN 96 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 10 Haziran verilerine göre, semptom gösteren 563 hastayla birlikte 6 bin 408 yeni vaka tespit edilmişti. Dün, 96 kişi hayatını kaybederken 6 bin 895 kişi de sağlığına kavuşmuştu.

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Corona Cuma Pazartesi Sağlık Sağlık Bakanı Sağlık Bakanlığı Türkiye
Yayınlanma Tarihi:19:27,