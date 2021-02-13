11 kişiyi şehit ettiği Şırnak-Van kara yolunda yeniden çalışma

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi’nin desteğiyle ihalesi 2012’de yapılan Şırnak- Van kara yolunda terör eylemleri nedeniyle ilerleme sağlanamadı.

Şırnak ile Van arasındaki 8 saatlik mesafeyi 3 saate düşürüp, aynı zamanda Azerbaycan, Rusya, İran, Irak ve Suriye arasındaki ticari yolların bağlantısını da kısaltması hedeflenen kara yolunun yapımında 1’i 2 bin 861 metre uzunluğunda 12 tünel de inşa edilecek.

‘BİZİM İÇİN ŞIRNAK-VAN YOLU HAYALDİ, ARTIK GERÇEK’

Terör eylemleri ve proje değişikliği nedeniyle kara yolu yapımına yeniden başlandı.

Şırnak-Van kara yolunda çalışmaların başlamasıyla AKP Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Şırnak Belediye Başkanı AKP’li Mehmet Yarka, İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve partililerle şantiye alanı ziyaret etti. Şantiye şefinden çalışmalarla ilgili bilgi alan AKP’li Birlik, kara yolunun 2023 yılında hizmete gireceğini söyledi.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: İNŞALLAH EN KISA ZAMANDA BİTİRECEĞİZ

AKP’li heyetle telefonda görüşen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “İnşallah bu yolu da en kısa zamanda bitirip Şırnak’ımızın, bölgemizin ve ülkemizin hizmetine sunacağız inşallah” diye konuştu.

PKK’lı teröristler tarafından 2012 yılından bu yana düzenlenen 17 saldırıda; 6 asker, 1 güvenlik korucusu ve 4 sivil şehit oldu. Saldırılarda 3’ü asker 10 kişi yaralandı, 3 kişi de kaçırıldı. PKK'lı teröristlerin 2012-2017 yıllarındaki saldırılarında onlarca iş makinesi, kamyon ve araç da yakıldı. (DHA)