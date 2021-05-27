11 milletvekili hakkında fezlekeler Meclis’e sunuldu

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca “Gelen Kağıtlar” listesinde yayınlanarak Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.
Dokunulmazlığının kaldırılması istenen HDP milletvekilleri şöyle:
1.Batman Milletvekili Necdet İpekyüz
2.Muş Milletvekili Mensur Işık
3.İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü
4.Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık
5.Hakkari Milletvekili Sait Dede
6.Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı
7.Adana Milletvekili Kemal Peköz
8.Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul
9.Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir
10 Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun
11.Muş Milletvekili Şevin Coşkun