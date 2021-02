11 siyasi parti ‘Vatandaşlık Temel Geliri (VTG)’ konusunu online toplantıda tartıştı

Vatandaşlık Temel Geliri (VTG) – Türkiye hareketi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nda kayıtlı tüm siyasi partileri bir toplantıya davet etti. ‘Siyasi Partilerle Vatandaşlık Temel Geliri (VTG) Konusunu Tartışıyoruz…' konulu online toplantıya 11 siyasi parti temsilcisi katıldı.

“TARTIŞILMASI VE HAYATA GEÇMESİ İÇİN ÇABALIYORUZ”

“Cumhuriyetimizin kuruluş yıllarında olduğu gibi, çağı yakalayan ve öncü çözümlerle ilerlemeliyiz” ifadesiyle yaklaşımlarını ortaya koyan ‘Vatandaşlık Temel Geliri (VTG) – Türkiye' hareketinin sözcüsü Ali Mutlu Köylüoğlu, “Vatandaşlık Temel Geliri konusunu çok, ama çok önemsiyoruz ve vatandaşlarımızın, ülkemizin ve ülkemiz ekonomisinin mevcut ve yaklaşan problemlerine çözüm olabilecek karakter, kabiliyet ve kudrette olduğunu düşünüyoruz, görüyoruz. Bu çerçevede, ülkemizde en geniş anlamda tartışılması ve hayata geçmesi için de çaba içindeyiz.” dedi.

“HER GEÇEN GÜN MESLEKLER KAYBOLMAKTA VE İŞSİZLİK ARTMAKTADIR”

VTG – Türkiye tarafından yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

“Teknolojik gelişmeler, otomasyon, robotlar ve özerk sistemlerin her geçen gün daha çok devreye alınıyor olması sonucunda; dünyada her geçen gün meslekler kaybolmakta ve işsizlik artmaktadır. Bu noktada; VTG güçlü bir çözüm modeli olarak her geçen gün daha çok kabul görmektedir. VTG; işsizlik, yoksulluk, toplumsal refah, sosyal adalet ve gelir dağılımındaki dengesizlikler, bireysel ve organize suçlar, terör, eğitim, sağlık ve kısaca insanlık ile ilgili birçok konuda, günümüzdeki ve gelecekteki problemlerimizin birçoğunun çözümüne önemli katkılar sağlayacak, hatta çözebilecek niteliktedir. Vatandaşlarımızın, ülkemizin ve ülkemiz ekonomisinin mevcut ve yaklaşan problemlerine çözüm olabilecek karakter, kabiliyet ve kudrette olduğunu düşünüyoruz. Ve, bu çerçevede de; ülkemizde en geniş anlamda tartışılması için çaba içindeyiz.”

Toplantıya katılan partiler ise şu şekilde:

Bağımsız Cumhuriyet Partisi adına Genel Sekreter Müge Gülses

Demokrat Parti adına Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp

Doğru Parti adına Genel Başkan Yardımcısı Meriç Köyatası

Emek Partisi adına Genel Başkan Yardımcısı Sedat Başkavak

Gelecek Partisi adına Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota

Halkların Demokratik Partisi adına Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan

Kadın Partisi adına Genel Başkan Benal Yazgan

Liberal Demokrat Parti adına Genel Sekreter Kaan Alper

Sol Parti adına Başkanlar Kurulu Üyesi Hayri Kozanoğlu

Yenilik Partisi adına Genel Başkan Yardımcısı Anıl Çeçen

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi adına Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Fahrettin Filiz

VATANDAŞLIK TEMEL GELİRİ (VTG) NEDİR?

Vatandaşlık Temel Geliri (VTG); tüm vatandaşlara, her bir bireye, herhangi bir sınırlama, ayrım veya şart olmaksızın, temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği miktardaki parasal büyüklüğün, koşulsuz bir şekilde ve başkaca gelirlerinden bağımsız olarak, devlet tarafından ömür boyu düzenli olarak ödenmesidir.