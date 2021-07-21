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11 yaşında direksiyona geçti, babasının patronunun aracıyla kaza yaptı

Samsun'da 11 yaşındaki çocuk, gizlice anahtarını aldığı babasının patronuna ait ciple çıktığı gezintide cadde kenarındaki duvara çarpıp yaralandı.

Güncellenme: 09:42, 21/07/2021
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Samsun’un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi’de 11 yaşındaki E.K. evlerinin önünde park halindeki anahtarı babasında bulunan patrona ait cipin anahtarını gizlice alıp aracı çalıştırıp gezintiye çıktı.

Evinden bir süre uzaklaşıp idaresindeki ciple ters yola giren E.K., karşıdan araçların geldiğini görünce panikleyerek kaldırıma çıkıp bir apartmanın bahçe duvarındaki doğalgaz kutusuna çarptı.

AİLESİ KAZAYI POLİSTEN ÖĞRENDİ 

Kazada yaralanan E.K., 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Acil serviste görevli doktorun şefkat gösterip yakından ilgilendiği çocuğun kaza sonrası çok korktuğu dikkat çekti. Kazada ise araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden trafik polisi tarafından kaldırılarak otoparka çekilirken, polis çocuğun ailesine ulaşarak kaza hakkında bilgi verdi. (İHA) 

Çocuk kaza Polis Samsun trafik
Yayınlanma Tarihi:09:29,