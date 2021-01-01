11 yaşındaki abisinin kullandığı traktörden düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Çal ilçesi Çalçakırlar Mahallesinde 11 yaşındaki Cem D., 3 yaşındaki kardeşi Deniz D.’yi de yanına alarak tarlaya gitmek için traktörle yola çıktı. Yolda 3 yaşındaki Deniz D., dengesini kaybederek düştü ve abisinin kullandığı traktörün altında kaldı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112'yi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Deniz D.'yi hastaneye kaldırdı.

Ağır yaralanan 3 yaşındaki Deniz D., kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen küçük çocuk hayatını kaybetti. (İHA)