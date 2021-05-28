11 yaşındaki kız hamile çıktı, annesinin erkek arkadaşı gözaltında

Annesi A.K.’yle birlikte İstanbul’da yaşayan 11 yaşındaki A.K., Düzce’de oturan anneannesinin yanına gitti. Anneanne, torununun durumundan şüphelenerek küçük kızı hastaneye götürdü. Hastanede yapılan muayenede kızın hamile olduğu ortaya çıktı.

Durum polis ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne haber verildi. Çocuk İzleme Merkezi’ne götürülen çocuğun, annesinin dini nikahla birlikte yaşadığı H.Ç.’nin cinsel istismarına uğradığını söylediği öğrenildi. A.K. koruma altına alınırken şüpheli H.Ç. ve mağdur kızın annesi gözaltına alındı. (DHA)