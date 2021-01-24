117 yaşındaki Zeliha Barlas’ın ördüğü çoraplar Şırnak üs bölgesindeki Mehmetçiklere dağıtıldı

Zorlu hava şartlarında görev yapan Mehmetçiklere çoraplarla birlikte 117 yaşındaki Zeliha Barlas'ın mektubu da dağıtıldı. Mektubunu okuyan Mehmetçikler, çorapları giyerek operasyon hazırlıklarına başladı.

“ASKER EVLATLARIMA GÖNDERMEK İSTİYORUM” DEMİŞTİ

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde yaşayan 117 yaşındaki Zeliha Barlas kendisinin ördüğü çorapları Mehmetçiğe göndermek istemiş; bunun için de oğlu Cafer Barlas'tan “Oğlum bu çorapları ülkenin en soğuk bölgesinde vatan görevi yapan asker evlatlarıma göndermek istiyorum” diyerek bir mektup yazmasını istemişti. Oğlu Cafer Barlas da annesinin sözlerini kağıda dökerek hazırladığı mektupları çorapların içine koymuştu.

“ZELİHA NİNENİZ OLARAK SİZLERE HEP DUACIYIM”

117 yaşındaki Zeliha Barlas'ın Mehmetçikler için gönderdiği mektupta şu ifadeler yer alıyordu:

*Asker Evlatlarım! Sizlere selam ve dualar gönderiyorum. Ne mutlu sizlere Peygamber ocağında görev yapıyorsunuz. Vatan nöbetlerinizle bizler rahat nefes alıyoruz. Size minnettarız. Gönderdiğim bu mütevazi çorapların kusurunu, eksiğini görmeyin.

*Biliyorum bazıları farklı renklerden oldu, bazılarının motifleri tutmadı, yaşıma bağışlayın. Ama şunu bilin ki besmele ve dua ile ördüm. Allah sizlere halisane vatan hizmeti nasip etsin. Bu çok değerli bir görev.

*Vatan olmadan İslam üzerine yaşayamayız, özgür kalamayız. Bunun içindir ki Vatanımız, Dinimiz Özgürlüğümüz birbirinden ayrılamaz bir bütün gibidir. Onlara toz bile kondurtmayız, Elhamdülillah.

*Ben Zeliha nineniz olarak sizlere hep duacıyım. Ayağınıza taş değmesin, ayaklarınız hiç üşümesin. Beni de duanızda bir defa olsun hatırlayınız. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Yüz yaşını aşmış Zeliha nineniz.

KOMUTANLAR ZİYARET EDEREK TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

Ardından, Milli Savunma Bakanlığı adına komutanlar Zeliha Barlas'ı evinde ziyaret etmiş, hediye ettiği 115 çift yün çorap için teşekkür etmişti.

MEHMETÇİK ÇORAPLARI GİYDİ

Zeliha Barlas'ın ördüğü çoraplar Yalova'dan alınarak Şırnak'taki Kureşin Tepe Üs Bölgesindeki Mehmetçiklere dağıtıldı. MSB, 117 yaşındaki Barlas'ın mektubunun da Mehmetçiklere dağıtıldığını belirtti. Mektubunu okuyan Mehmetçikler, çorapları giyerek operasyon hazırlıklarına başladı. Çorapların giyilmesinin ardından Mehmetçik bölgede terör örgütü PKK'ya yönelik keşif, gözetleme ve dinleme faaliyetleri icra etti.

KOMANDOLAR'DAN 117 YAŞINDAKİ ZELİHA BARLAS'A ZİRVEDEN MESAJ

Komandolar operasyon sırasında ise Zeliha Barlas'a şu mesajları gönderdi:

“Sevgili nineciğim; göndermiş olduğun sevgi dolu hediyelerini aldım. Sizin gibi, peygamber ocağında bulunan asker evlatlarını düşünen, dualarını eksik etmeyen büyüklerimizin olması bizim için bir övünç kaynağıdır. İyi ki varsınız. Teşekkür eder, ellerinizden öperim.”

“Sevgili nineciğim; anne kokan hediyenizi ömrümün sonuna kadar saklayacağım. Ne mutlu bizlere ki senin gibi asker evlatların dua eden fedakar annelere, ninelere sahip asil bir milletin neferiyiz. Teşekkür ediyor, ellerinizden öpüyorum.”

“Sevgili ninem; dualarınla örüp göndermiş olduğun çoraplarını aldım. Hediyen ve duygu dolu mektubun için teşekkür ediyorum. Biz torunlarınıza bıraktığınız kutsal emanetlere canımız pahasına sahip çıkacağımızdan emin olunuz. Ellerinizden öpüyorum.”

“Sevgili ninem; öncelikle gönderdiğin güzel çoraplarını aldım, mektubunu okudum. Hem ayaklarımızı hem de yüreğimizi ısıttın. Duaların ve güzel dileklerin için teşekkür eder, ellerinizden öperim.”