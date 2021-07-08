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12 araç küle döndü

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı tatil beldesi Kızkalesi'nde otellerin ortak kullandığı otoparktaki araçlarda yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerince söndürülürken yangında 10 araç küle döndü.

Güncellenme: 01:24, 08/07/2021
HaberlerGündem
12 araç küle döndü

Olay, saat 21.30 sıralarında tatilcilerin gözde merkezi olan Kızkalesi’nde otellerin ortak kullandığı otoparkta meydana geldi.

Otoparktaki bazı araçlardan alevlerin yükseldiğini görünler, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, araçları saran yangına müdahale etti.

12 ARAÇ YANDI

Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında 10 araç tamamen, 2 araç ise kısmen yandı. Soğutma çalışmasını tamamlayan itfaiye ekipleri, 12 aracın hasar gördüğü yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı. Polis, yangınla ilgili soruşturmaya devam ediyor. DHA

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Yayınlanma Tarihi:01:23,