12 yaşındaki çocuğu istismardan 16 yıl ceza alan şahıs yakalandı

Mersin'de 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup annesi Fatoş Barut'u tehdit ettiği öne sürülerek hakkında arama kararı bulunan Süleyman Samray saklandığı boş bir kiralık evde yakalandı. 12 yaşındaki kızın annesi Fatoş Barut (38), hakkında istismardan kesinleşmiş 16 yıl, başka bir suçtan ise 8 yıl olmak üzere toplam 24 yıl hapis kararı bulunan Süleyman Samray'ın, bir an evvel yakalanarak cezaevine gönderilmesi için birçok televizyon kanalında gözyaşı döküp, “Ölmek istemiyorum” demişti.

Barut, kendisinin ve kızının hayatının tehlikede olduğu gerekçesiyle uzaklaştırma kararı aldırdığı Samray'ın firarda olduğu dönemlerde evinin kapısına kadar gelip telefonla kendisine tehdit ve hakaretler yağdırdığını belirterek, “Bu adam hayatımızı kararttı. Kadın cinayetleri bu şekilde oluyor, benim sesime kulak verin. Ben ölmek istemiyorum, çocuklarım ölsün istemiyorum” demişti.

ÇOCUĞU “KAHVALTIYA GÖTÜRÜYORUM” DİYEREK İSTİSMAR ETMİŞ

Acı ve tehdit dolu günlerin 2017 yılında o zaman 12 yaşında olan kızına yapılan cinsel istismarla başladığını anlatan Barutçu, “Süleyman Samray aile dostumuzdu. O yüzden evimize rahatlıkla girip çıkabiliyordu. Eşi, kendisi hepsi bizim ailenin içerisine giren çıkan kişilerdi. Eşi çok samimi olduğum bir kız arkadaşımdı. Çocuğu ‘Kahvaltıya götürüyorum' deyip otele götürüp istismar etmiştir. Bu kişi meğerse sapıklık peşindeymiş ancak o zamanlar hiç şüphelenmedik. Kızım da çok küçük olduğundan dolayı yaptığı çirkin hareketleri benden saklamış. Bilişim suçları zaten telefon sinyallerinden olayı çözdü. Kızımın sağlık raporunu aldık. İfadesi pedagog eşliğinde alındı. Olay ortaya çıkınca çok üzüntülü günler geçirdik. Bu şahıs 16 yıl ceza aldı” dedi.

BABA-OĞUL KÂBUSLARI OLDU

Kızına cinsel istismarda bulunan Samray'ın aylarca elini kolunu sallayarak gezdiğini, kendisini sürekli rahatsız ettiğini, kızına cep telefonundan hala mesaj atarak rahatsız ettiğini dile getiren Barut gözyaşları içinde şunları kaydetti:

“Bu şahsın oğlu evimin önündeki aracımın yakıt deposuna akşam saat 19.30'da şeker döküyor, aynaları parçalıyordu. Görüntüler elimde mevcut. Evimin önünde aracıma bu şekilde zarar verenler bana da zarar verebilirdi. Daha da acısı Samray’ın evimin yakınlarında dolanıp bana tehdit ve küfür içerikli mesajlar atıyor olmasıydı. Hepsiyle ilgili şikayetim ve uzaklaştırma kararlarım var. Bu şahsın oğlu, benim oğlumun işyerine giderek tehdit ediyor. Babası kızıma mesaj atıyor. Arabama zarar verildiği gün polisleri çağırmıştım. Süleyman S. bana mesaj atarak ‘sen polis mi çağırdın' diyerek yine mesaj attı. Baba oğul resmen kabusumuz olmuştu.”

“YÜZÜNE TÜKÜRMEK İSTİYORUM”

Süleyman Samray'ın yakalandığı haberini alınca sevinç çığlıkları atan kadın, “Çok mutluyum bir yandan da korkuyorum. Oğlu sapkın. Bize zarar verecek diye korkularımız bitti değil. Hem korkuyorum hem de çok mutluyum. Yüzüne tükürmek istiyorum” dedi.

“İDDİALAR İFTİRADIR”

Emlakçılık yapan Süleyman Samray kiralık boş bir evde yakalandıktan sonra getirildiği Mersin Emniyet müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü önünde gazetecilerin sorularına, “İftira” diye yanıt verdi.

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