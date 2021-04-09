‘120 milyar dolarlık ranttan devlet 1 kuruş vergi almayacak’

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı, Samsun Milletvekili Erhan Usta TBMM'de düzenlediği basın toplantısında ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından ekonomiye ilişkin yeni düzenlemeler içeren kanun teklifinde kurumlar vergisinin yüzde 20’den yüzde 25’e çıkarılmasını değerlendiren Usta, “Yani 5 ay önce kurumlar vergisini 5 puan indiren hükümet bugün kurumlar vergisini 5 puan arttırıyor. Yani siz şimdi bir firmasınız yarın bir gün bu seneki kurumlar verginizin ne olacağını bilmiyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi?” diye sordu. Usta'nın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

“TÜRKİYE'DE İSTİKRAR BOZULMUŞTUR”

“Ekonominin temeli güven ve istikrardır. Bugün maalesef Türkiye ekonomisine, ekonomi yönetimine karşı güven kalmamıştır. Türkiye'de istikrar bozulmuştur. Bunun temel sorumlusu da bu ülkeyi yönetenlerin sürekli olarak güveni bozucu kararlar alması ve güveni bozucu beyanatlarda bulunmasıdır. Tüm bunlardan da milletimiz olumsuz yönde etkilenmektedir. Bunun bedelini de millet ödemektedir. Sürekli zikzaklarla gelişigüzel kararlarla ülkeyi yönetmeye çalışan bir iktidar görüyoruz. Gece yarısı operasyonu ile Merkez Bankası Başkanı değişimi sonrasında Türkiye'de kurlar büyük ölçüde arttı. Türk parası yaklaşık yüzde 15 değer kaybetti. Buradan mevcut borç stoku, bakın yeni borçlanmalar, kamu özel işbirliği projeleri yok sadece mevcut borç stokundan kaynaklanan ekonomiye maliyeti 500 milyar TL'nin üzerindedir. Böyle ne yaptığını bilmeyen bir iktidar Türkiye'yi yönetmeye çalışıyor.”

“5 AY ÖNCE KURUMLAR VERGİSİNİ 5 PUAN İNDİREN HÜKÜMET BUGÜN KURUMLAR VERGİSİNİ 5 PUAN ARTTIRIYOR”

“Kurumlar vergisiyle ilgili bir düzenleme var bu kanun teklifinde. Ne yapılıyor? 2021 yılı için kurumlar vergisi oranı yüzde 25'e çıkarılıyor, 2023 yılı içinde yüzde 23 olarak uygulanacak diyor ondan sonra da normal yüzde 20'ye geçecek diyor. Peki bundan 1,2 hafta önce açıklanan Eylem Planı'nda bu konu var mıydı? Gelişi güzel Türkiye'nin yönetildiğine en güzel örnektir. O kadar iddialı bir program koyduğunuz güya ortaya, o program içerisinde kurumlar vergisi oran artışı var mı? Yok. Ama şimdi getirdiği kanun teklifinde var. Yani günü birlik yaşanıyor. Günlük yaşayan bir iktidar var. 22 Ekim'de Plan Bütçe Komisyonu'nda, 4-5 Kasım'da da Meclis Genel Kurulu'nda bir kanun görüşüldü. Bu kanunda kurumlar vergisi oran indirimi vardı. Yani 5 ay önce kurumlar vergisini 5 puan indiren hükümet bugün kurumlar vergisini 5 puan arttırıyor. Yani siz şimdi bir firmasınız yarın bir gün bu seneki kurumlar verginizin ne olacağını bilmiyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi? Evet paraya ihtiyaç var diyorsunuz ama öncelikli yapmanız gereken şey devletin harcamalarını kesmektir. Devletin harcamaları kesiliyor mu? Kesilmiyor. Yani devletteki bütün saltanat, şatafat hepsi devam ediyor. Orada bir şey kesmiyorsunuz. Kamu özel işbirliği projelerinden dolayı o yükleri azaltmaya yönelik olarak herhangi bir karar getirmiyorsunuz. Hala tutturmuşsunuz Kanal İstanbul yapacağım oraya dünya kadar kaynak ayıracağım diyorsunuz ama tutuyorsunuz bu sefer vergileme döneminin ortasında bir kurumlar vergisi değişikliğine gidiyorsunuz. 940 bin kurumlar vergisi mükellefi var Türkiye'de. Kurumlar vergisi deyince bunların hepsi çok hali vakti yerinde çok para kazanan kurumlar değil.

“ÖNERGEMİZ CUMHUR İTTİFAKI MİLLETVEKİLLERİ TARAFINDAN REDDEDİLDİ”

“Dolayısıyla küçük firmalarımız kurumsallaşsın istiyoruz. Kurumlar vergisi mükellefi olsun, kurumsallaşma önemli diyoruz. Şimdi kurumsallaşan o firmalarının hepsinin üzerine bir vergi yükü getiriliyor. Tamam büyük firmalardan, çok kazanandan alalım. Mesela bizim önergemiz şuydu; bankacılık kanununa tabi mevduat, katılım, kalkınma ve yatırım bankalarından öyle bir yıllığına da değil sürekli olarak vergi oranını yüzde 25'e çıkaralım. Gayet meşru bir öneri. Gayet doğru, çok da karlı bir yıl geçirdiler. Çünkü millet faizden anası ağlayınca bankaların karı artıyor. Dolayısıyla bizim önergemiz irili ufaklı bütün mükellefleri için arttırılması değil, bankacılık kanununa tabi bankalar için sürekli yapalımdı. Fakat tabi önergemiz Cumhur İttifakı milletvekilleri tarafından reddedildi.”

“GARİBANA DESTEK VERMEYEN HÜKÜMET ÜST GELİR GRUPLARINA ÇOK CÖMERT DAVRANIYOR”

“Kısa Çalışma Ödeneğini (KÇÖ) uzatmayan hükümet, faiz gelirlerine istisna getirmiş sıfırlamıştı faiz gelirlerinden alınacak vergiyi onu uzattı. Yani KÇÖ'yü uzatmıyor, garibana ya da işveren için küçük bir şey yapılacaksa onlara destek vermeyen hükümet üst gelir gruplarına destek verirken son derece cömert davranıyor. Pandemi devam ediyor hatta en üst noktasında dünkü açıklanan rakamlarla 55 bini geçti vaka sayısı. Vefat sayısı 200'ün üzerinde ısrarlı bir şekilde seyrediyor. Böyle bir durumda sanki pandemi bitmiş gibi 31 Mart'ta KÇÖ Türkiye'de sonlandırıldı. Biz İYİ Parti olarak KÇÖ'nün uzaltımasına ilişkin bir önerge verdik hem de böyle 2,3 ay değil, bir kuralı olsun bunun. Pandemi bitmiştir diye Sağlık Bakanlığı’nın duyurusu oluncaya kadar KÇÖ'nün uzatılması için önerge verdik. Fakat bu önergemiz de yine Cumhur İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin milletvekilleri tarafından reddedildi. 1 milyon 300 kişi KÇÖ alıyordu bunların önemli bir kısmı işini kaybedecek.”

“120 MİLYAR DOLARA YAKIN BİR RANT OLUŞACAK VE BU RANTTAN DEVLET LEGAL OLARAK 1 KURUŞ PARA ALAMAYACAK”

“Devletin gelire ihtiyacı var diyoruz bir yandan da Sayın Cumhurbaşkanı Kanal İstanbul Projesi'nin devam edeceğini söylüyor. İhale sürecinin devam ettiğine ilişkin açıklamaları var. Yani buna çevreciler karşı, her şeyi bozacak, Türkiye'nin ekonomik olarak istikrarını bozacak bu kadar karşı duruş varken bilimsel hiçbir çalışma, adam akıllı ortaya koymadan bu yüz milyarlarca dolarlık bu projenin devam edeceği söyleniyor. Bu işin bir yanı. Kanal İstanbul Projesi kapsamında 120 milyar dolar kentsel rant oluşacak. Birileri para kazanacak buradan. Peki biz vergi alabilecek miyiz? 1 kuruş vergi alamayacağız. Buradan hükümete çağrı yapıyorum; pandemi var, bu kadar paraya ihtiyacımız var, ekonomideki gelir adaletsizlikleri bu kadar bozuldu bu kadar projeyi yapacağını söylüyorsun o zaman rant vergisini bir an evvel çıkar. Rant vergisini çıkarmadan bu projeye başlama. 120 milyar dolar oralarda birileri para kazanacak, oradaki arsaları kimler kapattı elbette biliniyor. Bu verginin çıkarılmayacağından da ben eminim. 120 milyar dolara yakın bir rant oluşacak ve bu ranttan devlet legal olarak 1 kuruş para alamayacak. Şurada evimizin önüne asfalt dökse belediye, asfalta katılım payı diye para alma imkanı varken orada 120 milyar dolarlık oluşan ranttan 1 kuruş vergi almayacak. Çünkü bu para birilerinin iktidarda olanların ya da onlara yakın olanların ceplerine girecek.”