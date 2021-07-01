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123 yaşına giren Ayşe nineye sürpriz doğum günü

Samsun'da yalnız yaşayan ve kimliğine göre 1 Temmuz'da 123 yaşına giren Ayşe Kılınç için İlkadım Belediyesi sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenledi.

Güncellenme: 10:18, 01/07/2021
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123 yaşına giren Ayşe nineye sürpriz doğum günü

İlkadım ilçesinde yaşayan Ayşe Kılınç'ın kimliğini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Kılınç'ın kimliğinde doğum tarihi “01 Temmuz 1898” yazıyor. Bugün 123 yaşına giren Ayşe nine için İlkadım Belediyesi Çözüm Merkezi ekipleri bir pasta yaptırdı. Ekipler, evinde ziyaret ettikleri Ayşe ninenin doğum gününü kutladı.

Komşusu Hava Yener, her zaman Ayşe Kılınç’ın yanında olduğunu belirterek, “15-20 senedir yanındayım. Üst kat komşuyum. Ayşe teyze ile ilgileniyorum. Beraber yiyoruz, içiyoruz. Bazen ihtiyaçları oluyor. Herhangi bir yardımı olursa belediyemiz yardımını esirgemesin. Çok iyi biri. Anlatılmaz. Çocuklarım da ‘Ayşe nine’ diyorlar” dedi.

Ayşe nine, kendisine doğum günü sürprizi yapan İlkadım Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

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Yayınlanma Tarihi:10:17,