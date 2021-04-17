128 milyar dolar afişi uçtu

AKP İktidarı'nın valilere “128 Milyar Dolar Nerede” afişlerini toplatma emri vermesinin ardından CHP'li gençler sıra dışı bir eyleme imza attı.

Cumhuriyet Halk Partisi Karşıyaka Gençlik Kolları, ilçe binasına söz konusu afişi asarak içi helyum dolu olan balonlara bağladı. Afiş, Karşıyaka'nın renkleri olan yeşil – kırmızı balonlara iliştirildi.

Kısa süre sonra polis ekibi afişi sökmeye geldiğinde gençler balonların ipini keserek özgür bıraktı. Balonlara bağlı afiş gökyüzüne yükselirken, tutanak tutan polisin “Afiş nerede” sorusuna, gençler, “128 milyar dolar uçtu” yanıtını verdi.

128 MİLYAR DOLAR AFİŞİ UÇTU

CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Murat Serdar Koç, “Gençlik kollarımız 128 milyar dolar nerede diye sorduklarında uçtu herhalde diye cevap vermiştim. Pankartı almaya gelen güvenlik güçlerimiz pankart nerede diye sorduğunda da yine aynı cevabı verdim; uçtu herhalde” dedi.

CHP Karşıyaka Gençlik Kolları Başkanı Burak İnanır da şöyle konuştu:

*Kanunlar çerçevesinde demokratik hakkımızı kullanarak halkın parasının nereye gittiğini soruyoruz. Merkez Bankası'ndan 128 milyar doların nereye gittiğini sorduğumuz afişimiz önceki gün valilik tarafından ilçe başkanlığı binamızdan hukuka aykırı olarak indirilmişti.

*Biz de bugün valiliğe tepkimizi göstermek istedik. Uçan balonlara bağlı afişimizi önce ilçe binamıza astık. Kısa süre sonra polisler sevk edildi.

*Polis, afişimize el koymak için müdahale etmek üzereyken balonları serbest bıraktık. Böylece balonlara bağlı afiş gökyüzüne ulaştı, havaya bakan herkes sorumuzu gördü. Güvenlik güçlerimize “Afiş asmak yasaklandı ama uçurmak yasaklanmadı” dedik. 128 milyar dolar afişi uçarken, polis de tutanak tuttuktan sonra gitti.

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