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13 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Büyük ikramiye yine devretti

Milli Piyango tarafından gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto’da bu akşam 6 numaralı çekiliş yapıldı. 100 milyon liraya yaklaşan büyük ikramiye için belirlenen şanslı numaralar “18-28-41-57-71-88 Joker: 58” oldu.

Güncellenme: 21:56, 13/01/2021
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13 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Büyük ikramiye yine devretti

Bu akşam canlı yayında ve noter huzurunda yapılan Çılgın Sayısal Loto çekilişinde altı şanslı numarayı doğru tahmin eden çıkmadı ve büyük ikramiye bir sonraki çekilişe kaldı.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

13 Ocak Çılgın Sayısal Loto‘nun çekiliş sonuçları, “18-28-41-57-71-88 Joker: 58” oldu.

ILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR? YENİ KURALLAR NELER?

Milli Piyango’nun yenilenen Çılgın Sayısal Loto oyununda, 90 rakam arasından 6 rakam seçilerek kupon oluşturulabiliyor. Aynı zamanda internet üzerinden de oynanan oyunda hızlı seçme özelliği ile 6 şanslı rakamı otomatik olarak rastgele çift ya da tek sayı şekilde belirlenebiliyor.

Yenilikler arasında bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek şansını arttırmak isteyenler sistem oyununu, çoklu oyun kombinasyonlarını oluşturabiliyor.

Çılgın Sayısal Loto, online olarak millipiyango.com.tr adresinden ve satış noktalarından oynanabiliyor.

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