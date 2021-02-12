13 yaşındaki çocuğa aşk mektubu yazan kişiye 5 yıl 10 ay hapis

Efeler Mahallesi’ndeki bir okulun karşısında kırtasiye dükkanı bulunan E.G., geçen 22 Ekim’de, iddiaya göre 13 yaşındaki kız çocuğuna ‘Bir tanem’ başlıklı mektup yazıp verdi.

Küçük kız ise mektubu ablasına gösterdi. Abla da polise giderek, şikayetçi oldu. Polis tarafından gözaltına alınan E.G., ‘çocuğa cinsel istismar’ suçundan tutuklandı.

E.G. hakkında ‘çocuğa nitelikli cinsel istismar suçundan’ 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle Söke 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın 9 Şubat’taki karar duruşmasına tutuklu sanık E.G. ve taraf avukatları katıldı.

Beraat talebi mahkeme tarafından reddedilen E.G., suçun sarkıntılık aşamasında kalması nedeniyle istinaf yolu açık olmak üzere 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ceza suçun birçok kez tekrarlanması nedeniyle 5 yıla çıkarıldı. Mahkeme tutuklu sanığa ayrıca çocuğa cinsel taciz suçundan da 10 ay hapis cezası verdi. DHA