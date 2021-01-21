13 yaşındaki üvey torun dedesini öldürdü

Eşiyle, dün saat 21.00 sıralarında, Fatih Mahallesi 405 Sokak’ta yürüyen Mustafa Kaya, sırtına isabet eden bir mermi ile yaralanıp, yere yığıldı.

Eşinin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Kaya’yı ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Sırtındaki mermi çıkarılan Kaya, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaya’nın ölümü üzerine, polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kaya’nın bulunduğu sokaktaki vatandaşların ifadesine başvurdu. Soruşturmada, Kaya’yı sırtından vuranın üvey damadı 13 yaşındaki S.K., olduğu belirlendi. S.K., yakalanıp Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

S.K.’nin anne-babasının boşanma aşamasında olduğu, babasının yanında kaldığı, anneannesi ve üvey dedesi ile bir süredir sorunlar yaşadığı öne sürüldü. S.K.’nin boşanma aşamasındaki annesinin de ailesiyle yaşadığı öğrenildi. S.K.’nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Mustafa Kaya’nın cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. (DHA)