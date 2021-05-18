14 ay sonra açıldı, esnafı sevindirdi

İran ile en uzun kara sınırına sahip Van’da, corona virüsü tedbirleri kapsamında, 14 aydır geçişlere kapalı olan Kapıköy Gümrük Kapısı’nın yeniden açılması, esnafı sevindirdi.

Saray ilçesinde bulunan ve İran’da artan vaka sayıları nedeniyle 24 Mart 2020’de araç ile yaya geçişlerine kapatılan Kapıköy Gümrük Kapısı’ndan turistler, 72 saat içinde alınan PCR negatif test sonucu ile giriş yapabilecek.

Kapıköy’de, Büyükşehir Belediyesi'ne ait 55 yolcu kapasiteli 4 halk otobüsüyle bugün saat 07.00’den itibaren giriş yapan İranlı turistler beklenmeye başlandı.

‘ÇOK MUTLUYUZ’

İran’ın Tebriz kentinden gelip, Alanya’ya gitmek isteyen Yasin Sanaci, sınır kapısının açılmasına sevindiğini belirterek, “14 aydır pandemi nedeniyle kapalı olan Kapıköy Sınır Kapısı’nın yeniden açılması iki ülke için de iyi oldu. Buraya sürekli İran tarafından geçişler oluyor. Van için de bizim için de iyi oluyor. Van’ı çok seviyoruz. Ben Alanya’ya gideceğim. Bugün geçişler az oldu; ama ilerleyen günlerde geçişler yoğunlaşır” dedi.

Geçiş yapan bazı İranlı öğrenciler de çok mutlu olduklarını dile getirerek, Türkiye tarafında her türlü hazırlığın yapıldığını ancak İran tarafında bazı sıkıntılar olduğunu, bunların da en kısa sürede çözüleceğine inandıklarını söyledi. (DHA)