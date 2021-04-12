14 emekli amiral adliyeye sevk edildi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ne ilişkin sözleri sonrası başlayan tartışma ve Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı’nın “sarık ve cübbe” giydiği bir fotoğrafının basına yansımasının ardından 104 emekli amiral ortak bir bildiri yayımlandı.

Bildirinin yayınlanmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında soruşturma başlatılan 104 emekli amiralden 10'u geçen Pazartesi günü ‘Anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma' suçundan gözaltına alınmıştı. Açıklamada imzası olan 4 isim de yaşlarının ileri olması nedeniyle evlerinde arama yapıldıktan sonra ifadeye davet edilmişti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde ifade işlemleri bugün tamamlanan 14 emekli amiral akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi.

İlginizi Çekebilir Emekli amirallerin gözaltı süresi uzatıldı