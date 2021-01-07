14 yaşındaki çocuk doğum yaptı

Nazilli’de yaşayan L.Ş., 6 Ocak’ta evlerinde rahatsızlanınca, annesi S.D.A. tarafından ilçedeki bir özel hastaneye götürüldü. Burada L.Ş.’nin 32 haftalık hamile olduğu ve bebeği düşürmek için ilaç içtiği belirlendi. Bunun üzerine hastane yetkilileri, durumu polise bildirdi.

Polis, tedavisinin ardından L.Ş.’yi ifadesine başvurmak üzere Hürriyet Polis Merkezi’ne götürdü. L.Ş.’nin ifade sırasında doğum sancıları başladı. Bunun üzerine durum 112 Acil Servis ekiplerine bildirildi. L.Ş., ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. L.Ş., burada sezaryenle 3 kilo 270 gram ağırlığında kız bebek dünyaya getirdi. Prematüre olarak dünyaya gelen bebek kuvöze alındı. Anne L.Ş .’nin yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor.

ERKEK ARKADAŞI BEBEĞİN KENDİSİNDEN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Bodrum’da tekne motoru tamir ustası olan babası ile güzellik uzmanı olan annesinin 4 yıl önce boşanmalarının ardından annesiyle yaşadığı öğrenilen L.Ş.’nin polisteki ilk ifadesinde kimden hamile kaldığını söylemediği öğrenildi. S.D.A.’nın ise kızının hamile olduğundan haberi olduğu ortaya çıktı. Çocuk yaşta doğum yapan L.Ş.’nin sağlığına kavuşmasının ardından Aydın Emniyet Müdürlüğü Çocuk İzleme Merkezi’nde ifadesinin alınacağı öğrenildi. Öte yandan, L.Ş.’nin, polisin şifahi olarak ifadesine başvurduğu erkek arkadaşı 17 yaşındaki H.B.’nin ise bebeğin kendisinden olduğunu kabul ettiği öğrenildi. (DHA)