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14 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu! Sapık bekçiye 4 yıl hapis

Kayseri'de 14 yaşındaki P.Y. adlı kıza cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan inşaat bekçisi İ.Ç. (60) 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Güncellenme: 17:16, 18/03/2021
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14 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu! Sapık bekçiye 4 yıl hapis

İnşaat bekçisi İ.Ç., 2017 yılında meydana gelen olayda, markete gitmek için evden çıkan P.Y.’yi el işareti ile inşaata çağırıp, cinsel istismarda bulundu.

Görgü tanıklarının müdahale edip, şikayette bulunduğu İ.Ç. gözaltına alınarak, serbest bırakıldı.

MAHKEME ‘SARKINTILIK DÜZEYİNDE’ DEDİ

Kayseri 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan yargılanan İ.Ç., karar duruşmasında hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık İ.Ç.’ye eyleminin ‘sarkıntılık’ düzeyinde kaldığına hükmederek, 4 yıl 2 ay hapis cezası verilmesini kararlaştırdı. DHA

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Yayınlanma Tarihi:17:10,