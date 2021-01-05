14 yaşındaki kızı taciz eden 6 kişi tutuklandı

Kuşadası'nda 14 yaşındaki kıza cinsel tacizde bulundukları iddia edilen 6 kişi tutuklandı. Edinilen bilgiye göre bir ihbarı değerlendiren Kuşadası polisi, yaşı küçük S.K.'nın ifadesine başvurdu. S.K. ilk ifadesinde avukat M.M.K. ile 5 kişinin ismini verdi. Gözaltına alınanlar emniyette ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

HEPSİ TUTUKLANDI

Polisin büyük gizlilik içinde yürüttüğü operasyon sonucu adliyeye sevk edilen avukat M.M.K. ile kimlikleri açıklanmayan 5 kişi tutuklanarak Söke Cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, yeni göz altıların olabileceği öğrenildi.