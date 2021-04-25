1,5 aylık eşini öldüren zanlıdan kan donduran ifade

Olay, dün saat 23.30 sularında Bahçelievler Mahallesi Yeşilöz Caddesi’nde yaşandı. Her ikisi de ikinci evliliğini yapan M.D. ile Koçer D. arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

BIÇAKLADI EVİ ATEŞE VERDİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.D., Koçer D.’yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Ardından önce evi, daha sonra ise 06 AR 7352 plakalı otomobilini ateşe verdi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Yangını gören çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler otomobilde çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Bu sırada ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen M.D., eşi Koçer D.’nin yanan evde kaldığını söyledi.

Yangının söndürülmesinin ardından eve giren ekipler, Koçer D.’nin cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, Koçer D.’nin bıçak darbeleriyle hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cenazesi, Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı. Zanlı M.D. ise sorgusunda cinayeti itiraf etti.

ŞOKE EDEN SÖZLER

Emniyette susma hakkını kullanan M.D., işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. M.D. gazetecilerin “Cinayeti neden işlediniz?” sorusu üzerine, “Eğer kadın cinayeti yazıyorsanız. ‘Pislik temizleme’ yazın. Bunu yazmazlarsa öldürürüm” dedi. Koçer D.’nin cenazesinin otopsi işlemlerinin sürdüğü belirtildi. DHA

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