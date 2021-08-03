15 bin kaçak göçmen yakalandı, kamuflajlı olanlar dikkat çekti

İstanbul'da kaçak göçmenlere yönelik düzenlenen çalışmalarda, yaklaşık 3 ayda 15 bin 328 kişi yakalandı. Yakalananların 5 bin 365'i Afganlardan oluşurken, üçünün askeri kamuflaj giymesi dikkat çekti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ülkemizde son zamanlarda gündem olan kaçak göçmenlerle ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini yoğunlaştırdı. 26 Nisan – 31 Temmuz tarihleri arasında özellikle sahillerde yapılan denetimlerde, 15 bin 328 kaçak göçmen yakalandı. Ülkemize kaçak olarak giren ve vize süresi dolan göçmenlerin 5 bin 365’inin Afgan, 2 bin 541’inin ise Pakistan uyruklu olduğu öğrenildi. Yakalanan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi’ne teslim edilirken, üçünün üzerinde askeri kamuflaj giysisi olması dikkat çekti.