15 günde aynı aileden 3 kişi corona kurbanı oldu

Bahçelievler’de yaşayan 79 yaşındaki Ali Yeşilyurt, oğlu Süleyman Yeşilyurt (58) ile gelini Leyla Yeşilyurt (55) bir süre önce corona virüsüne yakalanarak hastanede tedaviye altına alındı.

Durumu ağırlaşınca yoğun bakım servisine alınan Ali Yeşilyurt 12 Şubat'ta, Leyla Yeşilyurt 14 Şubat'ta ve eşi Süleyman Yeşilyurt ise 27 Şubat'ta kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. Corona virüs kurbanı olan 3 kişi memleketleri Trabzon'un Of ilçesinde toprağa verildi

“HASTANEDEN SON DURUMUNU PAYLAŞMIŞTI”

Babası ve eşini kaybeden Süleyman Yeşilyurt’un ölmeden önce, hastanede sosyal medya hesabından yakınları ile görüşüp canlı yayın yaptığı ortaya çıktı.

Nefes almakta güçlükte çeken Süleyman Yeşilyurt, hastanede tedavi gördüğü süreci anlatmaya çalışarak, “10 ay üzerine geldi buldu bizi bu lanet covid. Sülalece yakaladı bizi. Evde bir tane canlı adam kalmadı. Hastanede bakımımız iyi yapılıyor. Biz de iyi olacağız inşallah. İşte dostlar son halim bu” diyerek zaman zaman üşüme başladığını ve sonra da ateşinin çıktığını ifade ediyor.