15 Haziran corona virüsü verileri açıklandı! Hasta sayısı, yeni vaka sayısı ve can kaybı arttı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. 15 Haziran Salı gününün verilerine göre, 223 bin 846 testin daha yapılmasıyla toplam test sayısı 57 milyon 447 bin 635’e ulaştı.

YENİ VAKA SAYISI 6 BİNE YAKLAŞTI

Bugün, semptom gösteren 532 hastayla birlikte 5 bin 955 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 5 milyon 342 bin 28’e çıktı. Can kaybı da 84 artarak 48 bin 879’a ulaştı.

886 AĞIR HASTA VAR

Son 24 saatte, 4 bin 186 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 5 milyon 211 bin 22’ye ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.4, ağır hasta sayısı da 886 oldu.

DÜN 5 BİN 626 YENİ VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 14 Haziran verilerine göre, semptom gösteren 428 hastayla birlikte 5 bin 626 yeni vaka tespit edilmişti. Dün, 74 kişi yaşamını yitirirken, 4 bin 585 kişi de sağlığına kavuşmuştu.