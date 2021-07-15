15 Temmuz mesajları ve sözleri! En özel, anlamlı, resimli 15 Temmuz mesajları

Vatan uğruna canını ortaya koyan şehit ve gazilerimizi andığımız bu şanlı günün 5. yıl dönümünde 15 Temmuz’un anlamını ve önemini paylaşmak isteyen günün erken saatlerinde en özel mesajları ve sözleri araştırmaya başladı. Haberimizden paylaşıma ve SMS’e uygun 15 Temmuz mesajlarını bulabilirsiniz.

15 TEMMUZ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Yüce milletimiz tarihte olduğu gibi 3 yıl önce 15 Temmuz akşamı yine hainlere, çetelere, Türkiye Cumhuriyeti’nin düşmanlarına unutamayacakları bir ders vermiştir.

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. 15 Temmuz ve tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun.

Ayakta ölmek diz üstü yaşamaktan onurludur. Ne mutlu VATAN uğruna can verene!

Bugün hain kalkışmanın yıl dönümünde Astsubay Ömer Halis Demir gibi kahramanlarımızı anıyor ve demokrasi nöbetinde vazifemizi yerine getiriyoruz.

Vatanımız için şehit olmuş 249 ve gazilerimize Milletçe ağlıyoruz. Şehitler Ölmez vatan bölünmez.

En büyük zaferimiz hiç düşmemek değiI, her düştüğümüzde kaIkabiImektir.

Başkomutan dedi: İnin meydana… Sahip çık Hakka, al bayrağa, aziz vatana. Milyonlar indi meydana, Türkün sesi titretti yeri göğü… razı olsun bu vatan aşkı ile dolana… 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Anma Gününüz kutlu olsun.

15 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti'ne kast edenlerin hain planına canını siper ederek karşı koyan şehitlerimizin rahmetle ve dualarla anıyoruz.

Allah bize bir daha 15 Temmuz gibi bir ihanet yaşatmasın. Ama hainler de şunu unutmasın… Millet bu alçaklara her zaman gerekli dersi verecektir.

Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Bayrağımızı indirtmeyelim, ezanımızı dindirtmeyelim.

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. 15 Temmuz ve tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun.

Şehitlerimizin kalbimizde yaşamaya devam etmekte bugün bizlerle demokrasi nöbetini sürdürmektedir. 15 Temmuz şehitlerimizin ruhu şad olsun.

Bir memleketin saha bakımdan büyüklüğü onun gerçek büyüklüğünü ifade etmez ve bir milleti millet yapan arazisi değildir.

Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir.

Herkes gönlünü ferah tutsun, bir kurtuIuş savaşı daha kazandı bu millet 15 Temmuz’da

Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir.

Bu vatana ihanet edenler, kesinlikle bir gün şamarını yer.

249 Şehit daha 249 çift göz daha kapandı hayata. 249 ananın daha hıçkırıkları karıştı toprağa. 249 baba daha ağladı evladına.

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tüm şehitlerimizin Ruhu şad olsun.

Allah'a şükür ki darbelerin susturduğu ezanlardan, ezanların susturduğu darbeyi görebildik.

15 TEMMUZ DESTANI MARŞI'NIN SÖZLERİ

Hainliğe soyundu birileri bir gece

Yaptıkları zalimliği anlatacak yok cümle

Köprüyü kapattılar tankla yola çıktılar

Bizi bombaladılar üstümüzden kahpece

Yollara dökülmüştük sanırsın mahşer yeri

Elimizde bir bayrak dillerde tekbirleri

Tankların önünde yatan o yiğitleri

Unuttur mu bu millet, Ömer halis Demir'i

Selalar okundu kimsede korku yoktu

Kimimiz Ulubatlı kimi nene hatundu

şehitleri gazisi işte onların hepsi

Çanakkale geçilmez diyenlerin torunu

Kadın çocuk demeden bize kurşun sıktılar

Meclis'i bombalayıp yunana sığındılar

Satılmıştı ruhları,Yıkanmış beyinleri

Tertemiz Mehmetime kara leke çaldılar

Yollara dökülmüştük sanırsın mahşer yeri

Elimizde bir bayrak dillerde tekbirleri

Tankların önünde yatan o yiğitleri

Unuttur mu bu millet, Ömer halis Demir'i

Selalar okundu kimsede korku yoktu

Kimimiz Ulubatlı kimi nene hatundu

şehitleri gazisi işte onların hepsi

Çanakkale geçilmez diyenlerin torunu

Dik durdu başkomutan bırakmadı bizleri

Bak Kaçıyor hainler talan oldu inleri

Sorulacak hesabı kırılacak belleri

Eğilmeyecek millet çünkü hiç eğilmedi

Yollara dökülmüştük sanırsın mahşer yeri

Elimizde bir bayrak dillerde tekbirleri

Tankların önünde yatan o yiğitleri

Unuttur mu bu millet, Ömer halis Demir'i

Selalar okundu kimsede korku yoktu

Kimimiz Ulubatlı kimi nene hatundu

şehitleri gazisi işte onların hepsi

Çanakkale geçilmez diyenlerin torunu