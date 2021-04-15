15 yıl önce yaptığı iyilik, 300 bin lira borç olarak başına kaldı

Sultanbeyli'de sokaktan topladığı hurdalarla geçimini sağlayan İsa Uzğuç, sokakta karşılaştığı hamile bir kadının evinin olmadığını söyleyerek kendisinden yardım istedi. Genç kadına kalacak yer bulan Uzğuç, kısa süre sonra genç kadının arkadaşları olduğunu iddia eden şahıslar tarafından kumpasa alındı.

“SANA İŞ VERECEĞİZ” DİYE KANDIRDILAR

Şüpheli şahıslar, İsa Uzğuç'un yaptığı iyilik karşılığında kendisine iş vereceklerini söyleyerek bazı evrakları imzalamasını istedi. Okuma yazması olmayan Uzğuç ise evraklara parmak bastı.

İsa Uzğuç'un parmak basarak haberi olmadan verdiği vekaletnameyle 2005, 2006 ve 2007 yıllarında madencilik, reklam, organizasyon, yapı malzemeleri, lojistik alanında olmak üzere toplamda 6 şirket kurdu. Açılan davalarda yargılanan Uzğuç, beraat etti ancak bu kez de üzerine kurulan şirketler nedeniyle yüklü miktarda vergi borcu çıkarıldı. 15 yıl önce dolandırılan İsa Uzğuç, şimdilerde yıllardır katlanarak artan vergi borçlarının silinmesi için hukuk mücadelesine devam ediyor. Konuya ilişkin konuşan avukat Mehmet Üstündağ, şunları söyledi:

KATLANA KATLANA BORÇ ARTTI

– Bu şirketler 2005-2006 yıllarında kurulmuşlar. Dört tane limited şirket, iki tane de şahıs şirketi açılmış. Şirkette İsa Bey'in okur yazar olduğunu, vekaletlerinin olduğunu, vekaletle kurulduğundan bahsediliyor ancak üç ayrı Asli Ceza Mahkemesi'nde bu vergi usulsüzlüğü, dolandırıcılık gibi konulardan beraat ediyor.

– Mahkeme, İsa Bey'in okur yazar olmadığına kanaat ediyor. Okuma yazma bilmeyen birisine, sahte vekaletlerle şirketler kurulmuş. Bu durumda müvekkilimin mağduriyetine sebep olmuş. İsa Bey savcılığa suç duyurunda bulunuyor, kişilere ulaşılamıyor. Ayrıca zaman aşımı kararıyla mağduriyet devam ediyor. Şu an İsa Bey'in vergi borcu katlanarak arttığı için 300 bin gibi bir rakama ulaşmış durumda. (İHA)