150 bin doz corona aşısı Libya’ya teslim edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Ankara Etimesgut Havaalanı’ndan yola çıkan 150 bin doz Covid-19 aşısı Libya’ya ulaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, “Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan ve Hava Kuvvetlerimize ait uçakla Ankara'dan yola çıkan 150 bin doz COVID-19 aşısı Libya'ya ulaştırıldı. Aşılar Libyalı yetkililere teslim edildi” açıklamasında bulundu.

Dün Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'ya 150 bin doz corona virüsü aşısının teslim edileceğini bildirerek Türkiye'nin salgınla mücadeledeki tecrübelerini de Libya'ya aktaracağını, bu amaçla Trablus'ta bir salgın hastanesini Türkiye'nin işleteceğini söyledi.

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