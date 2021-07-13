1500 yıllık tarihi köprü sular altında kalacak

Kemer yapısı ve üst yapısı birbirinden farklı dönemlerde yapıldığı belirlenen ve yaklaşık bin 500 yıllık olan tarihi Altınlı Köprüsü’nün Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 2018 yılında restorasyonuna başlandı. 2019 yılında restorasyonu tamamlanan köprü, binlerce dekar alanı sulayacak olan Çetintepe Barajı’nın suları altında kalacak.

Halfeti ve Hasankeyf gibi sular altında kalacak tarihi köprü, yüzyıllar sonra yeniden gün yüzüne sağlam bir şekilde çıkabilmesi için restore edildi. Dört kemerden oluşan, 83 metre uzunluğundaki köprünün çeşitli dönemlerde kullanıldığı biliniyor.

Adıyaman-Göksu-Araban Projesi’nin ilk ve ana ünitesi konumundaki Çetintepe Barajı, Harmancık ve Çatboğazı Barajı ile birlikte Adıyaman, Gaziantep ve Kahramanmaraş illerini kapsayan Araban Ovası, Yavuzeli Ovası, Besni Keysun ve Besni Kızılin ovalarında toplam 650 bin 102 dekar tarım arazisinin sulanmasını sağlayacak. Gövde dolgu kısmı yüzde 93, genel olarak ise yüzde 78'i tamamlanan Çetintepe Barajı, 2022 yılında su tutmaya başlayacak.

Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, gelecek nesillere köprünün sağlam bir şekilde ulaşması için restore edildiğini belirterek, “Tarihi Altınlı Köprüsü, Çetintepe Baraj göleti sulama havzasında kalacağından dolayı Karayolları tarafından restorasyonu yapıldı. 100 yıl daha ayakta kalması için muhtemelen restore edildi. Baraj göletiyle bir tarih maalesef sular altında kalmış olacak” dedi.

Turizm Tanıtma Platformu Adıyaman Temsilcisi Tayfun Güzel ise, “Burası da ne yazık ki baraj suları altında kalacak. Aynı Halfeti gibi, aynı Hasankeyf gibi bir tarih yok olacak. Yalnız burada güzel bir çalışma yapılmış. Yüzyıllar sonrasına ışık tutacak, belki de baraj suları çekildikten sonra yine bu tarih ortaya çıkacak” diye konuştu.

Ali Özbay isimli emekli öğretmen, “Daha önce sular bu köprünün altından geçiyordu, ama şimdi kendisi sular altında kalacak. Burası gelecek nesillere ulaştırmak için restore edilmiş. Gönül isterdi ki sular altında kalmasın, zayi olmasın ama böyle bir durumla da karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı. (İHA)