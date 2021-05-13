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16-17 Mayıs’ta Ankara-İstanbul arasına ek YHT seferi

Artan yolcu talepleri doğrultusunda 16 ve 17 Mayıs tarihlerinde Ankara-İstanbul-Ankara arasına ilave YHT seferleri konulacak.

Güncellenme: 14:16, 13/05/2021
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16-17 Mayıs’ta Ankara-İstanbul arasına ek YHT seferi

TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Hasan Pezük, 16 ve 17 Mayıs tarihlerinde artan yolcu talepleri doğrultusunda Ankara-İstanbul-Ankara arasına ilave YHT koyulduğunu duyurdu.

Sosyal medya hesabı üzerinden Ankara-İstanbul-Ankara arasında yapılan seferlere yoğun talep üzerine ek sefer koyduklarını belirten Hasan Pezük, şu ifadeleri kullandı: Yolcu talepleri doğrultusunda 16 ve 17 Mayıs 2021 tarihlerinde Ankara-İstanbul (Söğütlüçeşme)- Ankara arasında ilave YHT’ler işletiyoruz. Ankara'dan 12.00, İstanbul' dan 12.35 de hareket edecek ilave YHT'lerle sosyal mesafe kurallarına uygun 832 kişilik ilave kapasite sağlıyoruz. (İHA)

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