16 Haziran tablosu açıklandı! İşte corona virüsünde son durum

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Bugün 227 bin 163 testin daha yapılmasıyla toplam test sayısı 57 milyon 674 bin 798’e ulaştı.

VAKA SAYISI ARTTI

Semptom gösteren 548 hastayla birlikte 6 bin 221 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 5 milyon 348 bin 249’a çıktı. Can kaybı da 71 artarak 48 bin 950’ye yükseldi.

881 AĞIR HASTA VAR

Son 24 saatte, 4 bin 632 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 5 milyon 215 bin 654’e ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.4, ağır hasta sayısı da 881 oldu.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Sağlık Bakanlığı'nın 15 Haziran verilerine göre, 223 bin 846 test yapılırken semptom gösteren 532 hastayla birlikte 5 bin 955 yeni vaka tespit edilmişti. 84 kişi hayatını kaybederken 4 bin 186 kişi de sağlığına kavuşmuştu.

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