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16 Temmuz corona virüsü verileri açıklandı! İşte son durum

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı günlük corona virüsü verilerine göre, 6 bin 918 yeni vaka tespit edilirken 35 kişi hayatını kaybetti.

Güncellenme: 20:26, 16/07/2021
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16 Temmuz corona virüsü verileri açıklandı! İşte son durum

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 16 Temmuz Cuma gününün verilerine göre, 229 bin 582 test yapıldı.

Son 24 saatte, 6 bin 918 yeni vaka tespit edilirken, 35 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, bugün, 5 bin 84 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından güncel verileri açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bayramdan önce en az bir doz aşımızı olarak mücadelede yerimizi alalım” dedi.

16 Temmuz Cuma gününün corona virüsü verileri.

“HER YENİ DOZ ÇOK KIYMETLİ”

1 milyon dozun geçildiğini belirten Koca, “Üstüne konacak her yeni doz çok kıymetli. Salgına karşı kalıcı zaferi bize aşı sağlayacak” dedi.

Koca, ayrıca, vatandaşlara uyarıda bulunarak, “Memlekete mi gidiyoruz? Gitmeden aile hekimine bir uğrayalım. Hem bayramlaşalım hem aşımızı olalım” ifadelerini kullandı.

DÜN 7 BİN 304 VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Bakanlığın 15 Temmuz verilerine göre, 7 bin 304 vaka tespit edilirken 48 kişi hayatını kaybetmişti. Dün, 232 bin 257 test yapılmış ve 5 bin 103 kişi sağlığına kavuşmuştu.

15 Temmuz Perşembe gününün corona virüsü verileri.

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Yayınlanma Tarihi:18:45,