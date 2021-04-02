16 yaşında kurşun yağdırdı, serbest kaldı

İstanbul Kağıthane'de 16 yaşındaki bir şahıs, eski sevgilisiyle konuştuğunu iddia ettiği genci ve arkadaşını tabancayla güpegündüz sokak ortasında vurdu.

Gençlerin hastaneye kaldırıldığı silahlı saldırı kameralara yansırken, şüpheli şahıs ise Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından olayda kullandığı tabancayla birlikte Beşiktaş'ta yakalandı.

İstanbul’da günün ortasında çocuklar bellerindeki silahı çekip kurşun yağdırdı… 3 arkadaş 14 Mart Pazar günü akşam üzeri buluştu.

Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen cadde üzerindeki bir parkın önünde tartışmaya başladılar.

Tartışmanın büyümesi üzerine gençlerden biri tabancasını çekerek diğer ikisini yaraladı.

Saldırının ardından kayıplara karıştı. Karnından ve baldırından yaralanan Ali P. (16) ile Şahmerdan U. (17), sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin affından hastaneye kaldırıldı.

BEŞİKTAŞ’TA YAKALANDI

Hayati tehlikeleri olmayan Ali P. ve Şahmerdan U. ile görüşen Kağıthane polisi, saldırıyı gerçekleştiren şahsın Caner G. (16) olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine yakalamak için çalışma başlatan Kağıthane polisii, peşine düştüğü Caner G.'yi takip ederek Beşiktaş Kuruçeşme'de kaldığı adreste olayda kullandığı tabancayla birlikte yakaladı.



ESKİ SEVGİLİSİYLE SEVGİLİ OLDUĞU İÇİN

Gözaltına alınarak emniyete götürülen Caner G.'nin ifadesinde Ali P.'yi eski kız arkadaşıyla konuşmaya başladığını öğrenmesi üzerine parka çağırdığını ve çıkan kavgada silahla yaraladığını söylediği öğrenildi.



SERBEST BIRAKILDI

Emniyette adli işlemi yapılan Caner G. işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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