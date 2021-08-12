16 yaşındaki genç Akşener’i duygulandırdı: Bizi utandırdın!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyaretlerine Erzurum'un Horasan ilçesinde devam etti. Bir gencin "Ben 18 yaşında ne olacağım? Geceleri uyuyamıyorum" demesi Akşener'i duygulandırdı, "Bu yaşında öyle şeyler söyledin ki, benim yaşımdaki herkesi utandırdın. Sizlere nasıl kıydık" dedi.

ORHAN BOZKURT

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, yurt genelindeki esnaf gezileri devam ediyor. Akşener, bugün Erzurumluları dinledi. Akşener'e Erzurum gezisisnde İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın, Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır, Gençlik Politikaları Başkanı Berna Sukas, İYİ Parti Grup Başkanı Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu, Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, GİK Üyesi Rıdvan Uz ve İYi Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırpınar eşlik etti.

Vatandaşın ve gençlerin özellikle işsizlik ve mülakat sisteminden şikayetçi olması karşısında Akşener şunları söyledi:

* Üniversite mezunu sınavdan 92 puan almış, 80 puan alan mülakattan elenmiş, sınavdan 60 almış mülakatta atanmış. Umutsuzluk anlamında mahveden bir şey. Buradaki vatandaşların ekonominin de ötesinde böyle bir problemi var. Bunu bir çok yerde duydum.

* Gezme amacım sorunları kamuoyuna mal etmek. Oy için gezmiyorum. Seçim zamanı gezilecek oy istenecek. O bugünün işi değil. Ben sizin sesiniz olmak durumundayım. Bu derece sorun olduğunu Horasan'da görüyorum.

* Ben 56 doğumluyum. İzmit'in bir köyünde 2 sınıf, 3 sınıf bir arada okumuş biriyim. Şimdi karşında doktora yapmış biri olarak bulunuyorum. O yılların bir kız çocuğundan bahsediyorum. Her şeyimiz sınavla geçti.

* Yani 50 sene önce yapılan sınavların objektifliği sayesinde ben kazanabildim. Eğer şimdiki gibi olsaydı dayım olmadığı için köyde yaşıyor olacaktım. Bana bu hakkı tanımış bir sistemin sonucunda buradayım.

VERGİMİZİ BAĞ-KUR PRİMİMİZ ÖDEYEMİYORUZ

Her ilçede olduğu gibi esnafa “işler nasıl” diye soran Akşener’e, ilk girdiği telefon satıcısı alım gücünün çok düştüğünü belirterek, “Telefon satamıyoruz ama teknik bölümümüz çok iyi iş yapıyor. Sigorta, stopaj ve vergiler belimizi büküyor. Bunu vatandaşa yansıtmak durumunda kalıyoruz” diye konuştu. Bağ-Kur primlerimizi, stopaj vergimizi ödeyemiyoruz” dedi.

“HUKUK VE ADALET İSTİYORUZ”

İYİ Parti liderinin önünü kesen vatandaşlardan birsi ise öncelikle hukuk ve adalet istediklerini belirterek, “Biz çiftçi olarak 54 bin liraya et üretiyoruz. Erzurum bölgesinde hayvancılıkla uğraşıyoruz. Ancak 38 liraya et kesiliyor. Bunu nasıl değerlendireceksiniz, çiftçinin elinden tutacak mısınız?” diye sordu.

“SÖYLEDİKLERİMİ KAYDEDİN.. SÖZ UÇUP GİDİYOR AMA KAYITLAR KALIYOR..”

Akşener, “Sizinle aynı fikirdeyim” diyerek şunları söyledi:

“Allah nasip eder, sizlerde uygun görürseniz biz iktidara geldiğimizde bu dediklerinizi yapacağız, arkadaşlarıma da yaptıracağım. Bak bu söylediklerimi kaydet. Bu söylediklerimi yapmadığım takdirde buradan bağırttır. Söz uçup gidiyor ama bu kayıtlar kalıyor.”

“HUKUKLA İLGİLİ ŞAHSEN MAĞDUR BİR SİYASETÇİYİM”

İYİ Parti lideri Akşener, vatandaşların hukuk ve adalet taleplerine ise şöyle yanıt verdi:

“Hukukla ilgili şahsen ben mağdurum. Hukuksuzluğun insanlar üzerinde neye sebep olduğunu biliyorum. Hukuk sadece bir mahkeme üzerinden görünüyor ama ekonominin de bel kemiği hukuk. Yani eğer siz iki kişinin arasındaki bir davada birinin ağası dayısı vardıysa, sen haklı olsan dahi mahkemede kaybediyorsun. Bu iş siyaset değil. Dolayısı ile hukukun üstünlüğü ile ilgili adaletle ilgili şahsi sorunu olan bir siyasetciyim.”

“BEN SİZİN SESİNİZ OLMAK DURURMUNDAYIM”

KPSS sınavlarından aldıkları yüksek puanlara rağmen atanamayan gençleri de dinleyen Akşener, şöyle konuştu:

“Mülakattan şikayet var. Sınavdan 92 puan almış, 80 puan alan mülakattan elenmiş, sınavdan 60 almış mülakatta atanmış. Umutsuzluk anlamında mahveden bir şey. Buradaki vatandaşların ekonominin de ötesinde böyle bir problemi var. Bunu bir çok yerde duydum. Gezme amacım sorunları kamuoyuna mal etmek.

“BENİM YAŞIMDAKİ HERKESİ UTANDIRDIN”

Karsın Sarıkamış ilçesinden gelen 11.sınıf öğrencisi 16 yaşındaki bir gencin ’emeğimizin karşılığını alamıyoruz’ diye sitem ederek, “Ben hastanede bir abiyle konuşurken 80 puan aldığını, atanamadığını söylemişti. Ben bunu duyduğumdan beri geceleri uyku uyuyamıyorum. Bizim elimizden kim tutacak? Markete giriyorum, her şey ateş pahası. Hiç bir şey alamıyorum. Ben gece yastığa başımı koyuyorum 18 yaşında ne olacağım diye uyuyamıyorum” diye konuşması üzerine duygusal anlar yaşandı.

Akşener, gence “Bu yaşında o kadar büyük dertlerden ve kaygılardan bahsettin ki benim yaşımdaki herkesi utandırdın. Senin bu yaşında ıslık çalıp dolaşman lazım. Sizlere nasıl kıydık” dedi.