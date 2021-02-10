16 yaşındaki kızını boğazından bıçakladı

Olay, öğle saatlerinde İstasyon Caddesi’nde meydana geldi. Oktay U. henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı kızı H.U.’yu bıçakla boğazından yaraladı. Bu sırada tesadüfen bölgeden geçen jandarma ekipleri hemen olaya müdahale etti. Jandarmayı görünce kaçmaya çalışan Oktay U., kısa sürede yakalandı. Oktay U. çağrılan polis ekiplerine teslim edildi.

Boğazından aldığı bıçak darbesiyle kan içinde kalan H.U. ise çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sandıklı Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Durumu ağır olan H.U., ameliyata alındı.

KAMERAYA YANSIDI

Görüntüde Oktay U. ile eliyle tekerlekli valiz çeken H.U.nun yan yana kaldırımda yürüdüğü, bir süre sonra Oktay U.nun kızına bıçakla saldırdığı dehşet anları yer aldı. Ardı ardına H.U.ya darbeler indiren Oktay U.ya çevredeki vatandaşlar müdahale genç kızı kurtardığı, saldırgan babanın ise olayın ardından sakince uzaklaştığı anlar da kamera tarafından anbean kaydedildi.

AFYONKARAHİSARA SEVK EDİLDİ

Saldırıda ağır yaralanan H.U. ise Sandıklı Devlet Hastanesindeki müdahalesinin ardından Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Hastanesine sevk edildi. Olaydan sonra yakalanan Oktay U.nun ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi. DHA

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