17 Haziran tablosu açıklandı! İşte corona virüsünde son durum

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Bugün 225 bin 64 testin daha yapılmasıyla toplam test sayısı 57 milyon 899 bin 862’ye ulaştı.

VAKA VE VEFAT SAYISI DÜŞTÜ

Semptom gösteren 509 hastayla birlikte 5 bin 904 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 5 milyon 354 bin 153’e çıktı. Can kaybı da 62 artarak 49 bin 12’ye yükseldi.

860 AĞIR HASTA VAR

Son 24 saatte, 4 bin 143 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 5 milyon 219 bin 797’ye ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.4, ağır hasta sayısı da 860 oldu.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Sağlık Bakanlığı'nın 16 Haziran verilerine göre, 227 bin 163 test yapılırken semptom gösteren 548 hastayla birlikte 6 bin 221 yeni vaka tespit edilmişti. 71 kişi hayatını kaybederken 4 bin 632 kişi de sağlığına kavuşmuştu.

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