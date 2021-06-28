17 yaşındaki genç isyan etti: Yemin ederim ki bu ülkede yaşamak stresli

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde vatandaşlarla buluştu. Babacan’ın yanına gelen 17 yaşındaki lise öğrencisi bir genç, gelecek kaygısı yaşadığını belirterek şu sözlerle isyan etti:

“BABAMIN EMEKLERİNİN ÇÖPE GİTMESİNİ İSTEMİYORUM”

* 17 yaşındayım bu ülkede yaşıyorum ama yemin ederim ki bu ülkede yaşamak stresli. Öğrenciyim ama yemin ediyorum ki geleceğimden şüphe duyuyorum.

* Gelecek sene üniversite sınavına gireceğim. Siyaset bilimi bölümünü istiyorum. Bize güzel bir gelecek vaat edin. Bu AK Parti'den bıktık Sayın Başkanım. Yemin ederim elim ayağım titriyor şu an.

* Bir gün sınavı değiştiriyorlar, bir gün sistemi değiştiriyorlar biz bıktık artık. Benim babam annem emekçi insanlar. Benim babam boya işi yapıyor beni okutmaya çalışıyor babamın emeklerinin çöpe gitmesini istemiyorum.

“HAK EDENİN HAK ETTİĞİNİ ALMASI GEREKİYOR”

Babacan, bu sözlerin üzerine, “Bu ülkenin düzelmesinin yolu yönetenlerin dürüst ve ehil olmasından geçiyor. Fırsat eşitliği ve hak edenin hak ettiğini alması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

“DİYARBAKIR'DA 'SLAV Û REZ, SONRA ‘KÜRTÇE PEDAGOJİK DEĞİL…”

Mardinli olduğunu söyleyen genç, “Ben Mardin Kızıltepeliyim. Bütün siyasetçilere söylüyorum: Diyarbakır'da ‘Slav û rêz' dersiniz ama sonra ‘Kürt dili pedagojik değil, eğitimine karşıyız' dersiniz. Lütfen Kürt halkına bakarken tek görüşten bakın. İyi bakıyorsanız iyi bakın” diye konuştu.

Bunun üzerine lise öğrencisinden DEVA Partisi Mardin İl Teşkilatı’nın çalışmalarını da incelemesini isteyen Babacan, “Ayvalık teşkilatımızda da buradaki demografinin aynısı var.” dedi.

“GENÇLER UMUDUNU YİTİRDİĞİ İÇİN DEVA'YI KURDUK”

Gencin “Gittiğiniz yolu çok beğeniyorum” demesi üzerine Babacan şunları söyledi:

“Bizde yüzde 20 gençlik kotası var. 30 yaş altı gençler her yönetim kademesinde temsil ediliyor. Sizler için çalışıyoruz. Ülkemiz kötü duruma düştüğü için, gençler umudunu yitirdiği için biz DEVA Partisi'ni kurduk.”