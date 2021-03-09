17 yaşındaki kız sağlık çalışanını darp etti, gözaltına alındı

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde meydana gelen olayda iddialara göre; annesiyle birlikte hastaneye giden 17 yaşındaki E.Ç, tartıştığı sağlık çalışanı Nurhan Yüksel’e saldırdı.

Genç kız su şişesi ile sert bir şekilde Yüksel’e vurdu. Çıkan kavgayı, hastanedeki diğer personelle hastanede görevli polisler ayırdı. Saldırgan genç kız gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Gözünün altı moraran ve kafasına darbe alan Nurhan Yüksel’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

ÖNCE HAKARET SONRA DARP ETTİ

Yaşadığı olayı anlatan Nurhan Yüksel, adli bir dosya ile ilgilenirken yanında bulunan sekreter arkadaşının başka bir yere gittiği sırada genç kızın geldiğini söyleyerek, “Muayene olup olmayacağını sordum. Muayene olduğunu kayıt yaptıracağını söyledi. Önce traje uğrayın ve kağıtla buraya gelin dedim. ‘Sen kağıda göre mi iş yapıyorsun’ diyerek gitti. Kısa bir süre sonra geldi ve ‘aha kağıdı aldım’ dedi. Ben de sekreter arkadaşın biraz sonra geleceğini belirterek beklemesini söyledim. ‘Sen burada ne yapıyorsun?’ diyerek bana hakaret etti. Ben de kendisini uyardım. Bu sırada masadaki su şişesini alarak sert bir şekilde gözüme vurdu ve ben yere düştüm” dedi.

Yüksel, saldırgan genç kızdan şikayetçi olduğunu dile getirdi.