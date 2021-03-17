18 Mart resmi tatil mi, okullar, bankalar, kargolar açık mı?

106. yıl önce emsali görülmemiş bir zafere imza atarak bir ulusun kaderinin değişmesini sağlayan Çanakkale Savaşında yer alan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları şükranla anılacak. Resmi tatil takviminde yer almayan 18 Mart tarihinde tüm kurum ve kuruluşlar günlük mesai düzeninde çalışacak.

18 MART RESMİ TATİL Mİ?

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de 18 Mart resmi tatil olarak kabul edilmiyor. Okullarda anma törenleri ve etkinlikleri düzenleniyor.

10 KASIM’DA BANKALAR, PTT VE NOTERLER AÇIK MI?

Resmi tatiller içerisinde 18 Mart yer almıyor. Dolayısıyla bankalar ve diğer kamu kurumları normal çalışma sistemlerinde olacaklar.

Bu yılda Çanakkale Savaşı’nda yer alan kahraman askerler yurdun dört bir yanında şükranla anılacak.