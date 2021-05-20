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18 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı? 18 yaş altı toplu taşıma devam ediyor mu?

Türkiye'de corona virüsü sebebiyle virüsün yayılmasında etkili olabileceği düşünülen 18 yaş altı gençlerin sokağa çıkma yasağı sona erdi. İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği genelgede "18 yaş altı gençler ve çocuklar için herkes için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dışında ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak" maddesi yer alıyor.

Güncellenme: 13:54, 20/05/2021
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18 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı? 18 yaş altı toplu taşıma devam ediyor mu?

18 yaş altı vatandaşlara yönelik karar kabine toplantısı ardından belirlendi. 18 yaş altı gençler sokağa çıkabilecek ancak metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş araçlarla yolculuk yapamayacak.

18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

– 18 yaş altı gençler ve çocuklar ile iki doz aşı olmuş olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için herkes için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dışında ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak.

– Aşı hakkı bulunmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri kişiler hafta içi günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup, hafta sonları tam gün sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olacaklar.

– Kreşler ve anaokulları faaliyetlerine devam edecek. Huzurevi, yaşlı bakımevi, rehabilitasyon merkezi ve çocukevleri gibi yerlerdeki ziyaretçi kısıtlaması 1 Haziran'a kadar sürecek.

– 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altındakilerin şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmalarına müsaade edilmeyecek.