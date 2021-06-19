Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

19 Haziran tablosu açıklandı! İşte corona virüsünde son durum

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 19 Haziran Cumartesi gününün corona tablosuna göre son 24 saatte 51 kişi hayatını kaybetti. Günlük vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı...

Güncellenme: 19:36, 19/06/2021
HaberlerGündem
19 Haziran tablosu açıklandı! İşte corona virüsünde son durum

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Bugün 215 bin 496 testin daha yapılmasıyla toplam test sayısı 58 milyon 339 bin 486’ya ulaştı.

VAKA VE VEFAT SAYISI DÜŞTÜ

Semptom gösteren 494 hastayla birlikte 5 bin 480 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 5 milyon 365 bin 208’e çıktı. Can kaybı da 51 artarak 49 bin 122’ye yükseldi.

829 AĞIR HASTA VAR

Son 24 saatte, 4 bin 195 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 5 milyon 228 bin 419’a ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.4, ağır hasta sayısı da 829 oldu.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Sağlık Bakanlığı'nın 18 Haziran verilerine göre, 224 bin 128 test yapılırken semptom gösteren 497 hastayla birlikte 5 bin 575 yeni vaka tespit edilmişti. 59 kişi hayatını kaybederken 4 bin 427 kişi de sağlığına kavuşmuştu.

İlginizi ÇekebilirSağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Aşılamada yeni dönemSağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Aşılamada yeni dönemİlginizi Çekebilir5 milyon doz Sinovac aşısı Türkiye'ye ulaştı5 milyon doz Sinovac aşısı Türkiye'ye ulaştı
Yayınlanma Tarihi:19:29,