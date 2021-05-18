19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs hangi güne denk geliyor?

19 Mayıs 1919 tarihi, Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihindeki dönüm noktalarından biridir. Her yıl bayram olarak kutlanan 19 Mayıs gençlik bayramı olarak da bilinir. Hafta içi gününe denk gelen 19 Mayıs 2021 resmi tatil takvimi içerisinde yer alıyor. 19 Mayıs 2021 tarihinde bankalar ve devlet kurumları kapalı olacak.

19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI TATİL Mİ?

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 2021 yılında Çarşamba gününe denk geliyor. 19 Mayıs resmi tatil günleri içerisinde yer alıyor.



19 MAYIS’TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLUR MU?

Henüz sokağa çıkma yasağı hakkında resmi bir açıklama yapılmadı ancak geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da 19 Mayıs günü sokağa çıkma yasağının uygulanma ihtimali bulunuyor.