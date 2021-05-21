19 Mayıs törenine davet edilmeyen Baro Başkanı tepki gösterdi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı resmi törenine davet edilmediğini belirten Eskişehir Baro Başkanı Mustafa Elagöz, yaptığı açıklamayla duruma tepki gösterdi. Baro Başkanı Elagöz yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

* 19 Mayıs 2021 Çarşamba günü, şehrimiz Vilayet meydanı önünde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı resmi töreni düzenlenmiştir. Oysa ki; her resmi törene şehrin il protokolü resmi davetiye ile davet edilir. Ancak bu seneki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı törenine Eskişehir Barosu davet edilmemiştir.

* Törene neden davet edilmediğimize ilişkin Eskişehir Valiliği Protokol Müdürlüğü’yle yapılan görüşmede, törenin Eskişehir İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünce tertip edildiği tarafımıza bildirilmiştir. Devlet adabı ve teamüllerini hiçe sayan bir anlayışla, Eskişehir Valiliği İl A Protokol listesinden haberi olmayan ilgili il müdürlüğünü devlet ciddiyetine ve protokol kurallarına uymaya davet ediyoruz.

* İl protokol listesi içerisinde yargının kurucu unsurlarından biri olan Baromuzun yerini dâhi bilmeyen bu müdürlüğün; ciddiyetle ve samimiyetle Ulusal Bayram'ımızı kutladığına inanmıyoruz! Bir daha aynı ciddiyetsizliğin tekrarlanmaması adına gerekli uyarıların yapılmasını Eskişehir Valiliği'nden talep ediyoruz.