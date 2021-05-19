19 Mayıs törenine katılmayan il yöneticilerine seslendi: Şehitlerimizin kemikleri sızlıyor

Gaziantep’te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramı nedeniyle Demokrasi Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene vali, kaymakam, belediye başkanı, emniyet müdürü ve AKP İl Başkanı katılmadı.

Törene Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, Gaziantep Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ve öğretmenler katıldı. İl Müdürü Özbay, Atatürk Anıtı’na çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

İYİ Parti ilçe başkan ve yönetim kurulu üyeleriyle Atatürk Anıtı'na çelenk koyan İl Başkanı Avukat Oğuz Hocaoğlu, il yöneticilerinin törene katılmamasını sert sözlerle eleştirdi. “Şu anda şehitlerimizin kemikleri sızlıyor” diyen Hocaoğlu, şunları söyledi:

– 19 Mayıs'ı kutlamak için geldik buraya. Ama, vali yok, kaymakam yok, büyükşehir belediye başkanı yok, emniyet müdürü yok, Garnizon Komutanı yok. Neyi kutluyoruz? Pandemi döneminde Filistin'de ölenler gıyabi cenaze namazı kılanlar nerede acaba? Şunu unutmasınlar ki; milli bayramlarını kutlamayanlar, dini bayramlarını kutlayacak yer bulamazlar. Şehitlerini anacak cami bulamazlar. Hepsini kınıyorum.

AK PARTİ İL BAŞKANI NEYİN PEŞİNDESİN?

– Cumhurbaşkanımız duyuyor mu acaba? Vali burada Cumhurbaşkanı'nın temsilcisidir. Eğer, Kurtuluş Savaşı'nın başlama gününü kutlamaya gelmiyorsa onu da kınıyorum. İçişleri Bakanını da kınıyorum. Utanç tablosudur bu. Fatma Şahin çok bir şey yapmış gibi Ankara'ya sefer düzenliyor. Gel burada 19 Mayıs'ı kutla Fatma Şahin. Tahmazoğlu (Şahinbey Belediye Başkanı) yasaklı günde gıyabi namaz kılacağına, gel burada Atatürk'ü an.

– Gaziantep halkından özür diliyorum. Onları, bu yönetime, muhtaç bıraktığımız için utanıyorum. Sayın vali, sayın kaymakam, Kurtuluş Savaşı olmasaydı, ne sen vali, kaymakam, ne sen Fatma Şahin, Tahmazoğlu belediye başkanı olamazdınız. Hepinizi kınıyorum. İşin tuhaf tarafı burada il başkanları da yok. AK Parti İl Başkanı, neyin peşindesin?