194 ülkede kırmızı bültenle aranan şüpheli Türkiye’ye iade edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü farklı suçlarda uzun süredir aranan Ramazan A. adlı bir kanun kaçağının, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı’nın çalışmaları sonucunda Hollanda'nın Amsterdam kentinde olduğu tespit edildi.

SABIKA DOSYASI KABARIK

İşlediği suçlarla ilgili hakkında açılan soruşturmalardan sıyrılmak için yurt dışına kaçtığı anlaşılan Ramazan A.'nın Türkiye’ye iadesi hakkında İnterpol-Europol Dairesi Başkanlığı’nca 194 ülkede uluslararası seviyede kırmızı bültenle arama kararı çıkartıldı. ‘Adam yaralama‘, ‘uyuşturucu ticareti' ve ‘kaçakçılık' gibi olayların da içinde olduğu yedi farklı polisiye soruşturmadan dolayı hakkında bülten çıkarılan şüpheli, Amsterdam'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Zanlının Türkiye’ye iadesi Hollanda makamlarınca kabul edildi. İnterpol polisi tarafından dün İstanbul'a getirilen Ramazan A.'nın, Türk makamlarına iade edildiği öğrenildi. Havalimanında İstanbul Polisine teslim edilen Ramazan A.'nın, kaçak olarak bulunduğu Hollanda’da da birden fazla asayiş olayına bulaştığı ve karıştığı suçlardan dolayı adli makamlarca cezalandırıldığı öğrenildi.